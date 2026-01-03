Сергій Разумовський

Французький клуб Париж розглядає можливість підписання 39-річного іспанського центрального захисника Серхіо Рамоса. Про інтерес до досвідченого оборонця повідомляє Foot Mercato, зазначаючи, що йдеться не лише про суто футбольне підсилення.

За інформацією джерела, керівництво Парижа бачить у кандидатурі Рамоса одразу кілька переваг. По-перше, це шанс додати команді досвіду та характеру в захисті, адже іспанець асоціюється з лідерством, організацією гри та вмінням вести партнерів за собою. По-друге, підписання такого імені могло б стати іміджевим кроком: привернути додаткову увагу до клубу, підвищити інтерес уболівальників і медіа та загалом посилити впізнаваність бренду.

Втім, сам футболіст, як стверджується, не надто зацікавлений у цьому варіанті продовження кар’єри. Зазначається, що проєкт Парижа не виглядає для нього достатньо привабливим, а Рамос хотів би виступати за більш статусну та відому команду. Саме тому очікується, що переговори не матимуть позитивного фіналу й трансфер зрештою не відбудеться.

Останнім клубом Серхіо Рамоса був Монтеррей, після чого він залишився без команди. Наразі іспанець має статус вільного агента, тож потенційний перехід не вимагав би виплати трансферної компенсації.

