Павло Василенко

Скандал навколо матчу плей-оф Ліги чемпіонів між Бенфіка та Реал Мадрид отримав офіційне продовження. УЄФА ухвалила перше дисциплінарне рішення щодо аргентинського вінгера лісабонців Джанлука Престіанні, якого тимчасово відсторонено від участі в матчах Ліги чемпіонів.

Інцидент стався після єдиного голу у першій зустрічі, який приніс Реалу перемогу 1:0. Автор м’яча Вінісіус Жуніор заявив, що під час святкування став жертвою расистських образ з боку гравця Бенфіки. За словами бразильця та його партнера по команді Кіліан Мбаппе, Престіанні натягував футболку на обличчя і кілька разів називав Вінісіуса «мавпою».

Сам аргентинець у поясненнях до офіційного протоколу заперечив расизм, стверджуючи, що використав образу іншого характеру. Попри це, УЄФА оперативно відреагувала та відсторонила футболіста щонайменше на один матч – до завершення повного розслідування.

Згідно з регламентом, якщо буде доведено саме расистський характер висловлювань, Престіанні загрожує жорстке покарання – дискваліфікація до десяти матчів у єврокубках. Розслідування триває, а справа перебуває під пильною увагою всієї футбольної спільноти.

Нагадаємо, за Бенфіку виступають і два українці – воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.