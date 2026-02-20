Бенфіка офіційно звернулася до УЄФА зі скаргою на дії півзахисника Реала Федеріко Вальверде під час першого стикового матчу за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє португальське видання O Jogo.

Зустріч у Лісабоні завершилася мінімальною перемогою мадридців з рахунком 1:0. На 82-й хвилині поєдинку Вальверде вдарив захисника Самуеля Даля. Після контакту гравець Бенфіки впав на газон, тримаючись за скроні. Попри це, арбітр не продемонстрував уругвайцю жодної картки.

У Бенфіці переконані, що у цьому епізоді хавбек Реала мав отримати червону картку. Свою позицію клуб офіційно доніс до УЄФА.

Головним арбітром зустрічі був Франсуа Летексьє. Наразі очікується реакція європейського футбольного органу на звернення португальської сторони.