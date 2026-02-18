Союз європейських футбольних асоціацій розпочав дисциплінарне розслідування епізоду, який стався під час першого матчу стикового раунду Ліги чемпіонів між Бенфікою та мадридським Реалом. Про це повідомляє Madrid Universal.

Причиною розслідування стали звинувачення в расистських образах на адресу Вінісіуса Жуніора.

За інформацією джерела, УЄФА має намір опитати всіх учасників інциденту, зокрема Кіліана Мбаппе, який після гри публічно заявив, що півзахисник лісабонців Джанлука Престіанні допустив расистські висловлювання. Якщо доказів порушення не буде, санкції застосовуватися не будуть.

Матч у Лісабоні завершився мінімальною перемогою мадридців — долю зустрічі вирішив гол Вінісіуса на 50-й хвилині. У другому таймі гру було призупинено майже на дев’ять хвилин після звернення бразильця до арбітра Франсуа Летексьє.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого в Мадриді.