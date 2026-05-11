Олександр Сукманський

Свіжоспечений фіналіст європейського турніру Райо Вальєкано спробує уникнути емоційного спаду після єврокубкового успіху приймаючи близьку українським вболівальникам Жирону у матчі 35-го туру Ла Ліги. Початок гри о 22:00, трансляція – на MEGOGO.

Райо підходить до гри в чудовому настрої після перемоги над французьким Страсбуром з рахунком 1:0 (2:0 за сумою двох матчів), що забезпечило команді місце у фіналі Ліги конеференцій УЄФА проти англійського Крістал Пелес. Це вже п’ятий матч без поразок для команди Ініго Переса. Участь у єврокубках не завадила їхнім вдалим результатам на внутрішній арені: перемога 2:0 над Гетафе означає – лише дві поразки в останніх 12 турах чемпіонату (5 перемог, 5 нічиїх). Перед туром команда випереджає трійку аутсайдерів на шість очок.

На своєму полі Райо не програє в чемпіонаті з січня (4 перемоги, 3 нічиї), причому всі домашні перемоги були здобуті без пропущених м’ячів.

Жирона залишається у боротьбі за виживання після трьох поразок поспіль, кожна з яких була з різницею в один м’яч. Особливо болючою стала поразка 0:1 від Малльорки, яка залишила команду Мічела лише за два очки від зони вильоту. Попереду складний календар з матчами проти Реал Сосьєдада та Атлетіко Мадрид.

На виїзді каталонці не перемагають з січня (4 нічиї, 3 поразки). Лише одна перемога в дев’яти гостьових матчах проти команд, які розпочали тур вище 12-го місця, свідчить про складне завдання.

Очні матчі

Райо виграв матч першого кола 3:1 і може оформити перший з сезону 2016/17 дубль у чемпіонаті над Жироною.

Гаряча статистика та серії

Перед туром Райо входить до трійки команд Ла Ліги, які не програвали після того, як відкривали рахунок (10 перемог, 3 нічиї).

Райо не вигравав у п’яти останніх матчах чемпіонату, що проходили в понеділок (3 нічиї, 2 поразки).

У 12 з 17 виїзних матчів Жирони обидві команди забивали.

Жирона пропустила рекордні для ліги 14 голів у проміжку між перервою та 60-ю хвилиною.

Ключові гравці та втрати

Хорхе де Фрутос забивав першим або останнім у 7 з 10 матчів, де відзначався цього сезону, включно з голом у першому матчі протистояння. У складі гостей Аззедін Унахі є найбільш порушуючим правила гравцем чемпіонату (51 фол) і має сім жовтих карток.

У Райо травмований Луїс Феліпе, дискваліфікований Ісі Палацон. У Жирони через дискваліфікацію відсутній Браян Хіль.

Райо займає 11-те місце і відстає від сьомого лише на два очки, тоді як Жирона йде 16-ю і має лише два бали запасу над зоною вильоту. За умови повної концентрації господарів на чемпіонаті їхня перемога виглядає найбільш імовірною.

