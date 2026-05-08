Страсбург та Райо визначили суперника Крістал Пелас у фіналі Ліги конференцій
Французи не змогли забити жодного м'яча
близько 4 годин тому
7 травня відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26, у якому Страсбург зустрівся із Райо Вальєкано.
Гра пройшла в Страсбурзі на стадіоні Стад де ла Мено і завершилася перемогою гостьової команди – 1:0.
З рахунком 2:0 за сумою двох зустрічей далі пройшли іспанці.
Єдиний гол на 42-й хвилині матчу забив Алемао, який відзначився і у першій грі.
На 90+4-й хвилині Хуліо Енсісо змарнував шанс зрівняти рахунок, не реалізувавши пенальті.
Ліга конференцій-2025/26. Півфінал, матч-відповідь
Страсбург – Райо Вальєкано 0:1 (перша гра – 0:1)
Гол: Алемао, 42
У фіналі Ліги конференцій Райо Вальєкано зіграє з Крістал Пелас, який пройшов донецький Шахтар.
