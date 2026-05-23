Реал і Атлетік завершать непростий сезон очним матчем на Сантьяго Бернабеу
Мадридці прагнуть попрощатися із сезоном перемогою та сухим матчем, тоді як баски намагаються уникнути ще одного невдалого виїзду перед змінами на тренерському містку
2 днi тому
Мадридський Реал і Атлетік Більбао проведуть заключний матч сезону Ла Ліги на тлі невиправданих очікувань та майбутніх кадрових змін. Обидва клуби завершують кампанію, яка не принесла бажаних результатів, і вже готуються до нового етапу.
Сезон Реала, який починався з великих надій під керівництвом Хабі Алонсо, завершується без трофеїв. У ЗМІ також повідомлялося про напруження між лідерами команди та головним тренером Альваро Арбелоа, який залишає клуб. Очікується, що влітку мадридців очолить Жозе Моурінью.
У матчі проти Атлетіка вболівальники також попрощаються з Дані Карвахалем, для якого ця зустріч може стати 451-ю у футболці Реала. При цьому мадридці підходять до гри після двох перемог поспіль без пропущених м’ячів, а також мають п’ятиматчеву безпрограшну серію на Сантьяго Бернабеу в Ла Лізі.
Атлетік минулого туру зіграв унічию з Сельтою (1:1), після чого шанси команди на вихід до єврокубків стали мінімальними. Попри це, баски все ще можуть завершити сезон у верхній половині таблиці шостий рік поспіль та гідно провести Ернесто Вальверде, який також залишає посаду головного тренера.
Однією з головних проблем Атлетіка у нинішньому сезоні стали виїзні матчі. Команда виграла лише один із останніх шести гостьових поєдинків у чемпіонаті та зазнала восьми поразок у матчах проти клубів із верхньої частини таблиці.
Статистика також на боці Реала. Мадридці програли лише один із останніх семи матчів проти Атлетіка, а вдома в чемпіонаті не поступаються баскам із 2005 року.
Серед цікавих фактів – Реал забив найбільше голів у Ла Лізі цього сезону в проміжку між перервою та 60-ю хвилиною, а Атлетік пропускав щонайменше двічі у кожному з останніх п’яти виїзних матчів чемпіонату.
Реалу в цій зустрічі не допоможуть Арда Гюлер, Родріго та Едер Мілітао, тоді як у Атлетіка через дискваліфікацію пропустить матч Юрі Берчіче.
