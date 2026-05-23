Мадридський Реал і Атлетік Більбао проведуть заключний матч сезону Ла Ліги на тлі невиправданих очікувань та майбутніх кадрових змін. Обидва клуби завершують кампанію, яка не принесла бажаних результатів, і вже готуються до нового етапу.

Сезон Реала, який починався з великих надій під керівництвом Хабі Алонсо, завершується без трофеїв. У ЗМІ також повідомлялося про напруження між лідерами команди та головним тренером Альваро Арбелоа, який залишає клуб. Очікується, що влітку мадридців очолить Жозе Моурінью.

У матчі проти Атлетіка вболівальники також попрощаються з Дані Карвахалем, для якого ця зустріч може стати 451-ю у футболці Реала. При цьому мадридці підходять до гри після двох перемог поспіль без пропущених м’ячів, а також мають п’ятиматчеву безпрограшну серію на Сантьяго Бернабеу в Ла Лізі.

Атлетік минулого туру зіграв унічию з Сельтою (1:1), після чого шанси команди на вихід до єврокубків стали мінімальними. Попри це, баски все ще можуть завершити сезон у верхній половині таблиці шостий рік поспіль та гідно провести Ернесто Вальверде, який також залишає посаду головного тренера.

Однією з головних проблем Атлетіка у нинішньому сезоні стали виїзні матчі. Команда виграла лише один із останніх шести гостьових поєдинків у чемпіонаті та зазнала восьми поразок у матчах проти клубів із верхньої частини таблиці.

Статистика також на боці Реала. Мадридці програли лише один із останніх семи матчів проти Атлетіка, а вдома в чемпіонаті не поступаються баскам із 2005 року.

Серед цікавих фактів – Реал забив найбільше голів у Ла Лізі цього сезону в проміжку між перервою та 60-ю хвилиною, а Атлетік пропускав щонайменше двічі у кожному з останніх п’яти виїзних матчів чемпіонату.

Реалу в цій зустрічі не допоможуть Арда Гюлер, Родріго та Едер Мілітао, тоді як у Атлетіка через дискваліфікацію пропустить матч Юрі Берчіче.

