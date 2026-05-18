Жирона Ваната та Циганкова ризикує вилетіти з Ла Ліги
Біло-червоні перед останнім туром чемпіонату опустилися в зону вильоту
19 хвилин тому
Жирона на виїзді програла Атлетіко (0:1) в 37-му турі Ла Ліги.
Єдиним голом у зустрічі на 21-й хвилині відзначився Адемола Лукман.
Після цієї поразки «Жирона» опустилася в зону вильоту за тур до завершення чемпіонату. Команда йде на 18-му місці з 40 очками. Випереджають Жирону Ельче, Осасуна та Леванте, у яких по 42 бали. У Алавеса та Севільї по 43 пункти.
В останньому турі Жирона 23 травня вдома зіграє проти Ельче. Щоб залишитися в Ла Лізі, підопічним Мічела Санчеса потрібна лише перемога.
Нагадаємо, за Жирону грають 3 українців – Віктор Циганков, Владислав Ванат і Владислав Крапивцов.
