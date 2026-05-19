Сергій Разумовський

Реал найближчим часом може офіційно оголосити про призначення Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє ESPN, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, мадридський клуб планує зробити відповідну заяву вже після завершення поточного сезону. Очікується, що оголошення може відбутися у неділю або понеділок. Перед цим Реал має провести заключний матч сезону: у суботу, 23 травня, команда зіграє проти Атлетіка.

Повідомляється, що керівництво мадридського клубу вже визначилося з кандидатурою нового наставника, а Жозе Моурінью розглядається як фахівець, здатний швидко повернути команді необхідний рівень стабільності та конкурентності. Португальський тренер добре знайомий зі структурою Реала, тиском навколо клубу та вимогами, які ставляться до головного тренера однієї з найтитулованіших команд світу.

Водночас джерело зазначає, що під час обговорення потенційної угоди президент Реала Флорентіно Перес розглядав можливість внесення до контракту Моурінью спеціального пункту. Його суть полягала б у тому, що в разі перемоги Енріке Рікельме на виборах нового президента клубу майбутнє португальського спеціаліста могло б бути переглянуте. Такий пункт дозволив би новому керівнику Реала відмовитися від співпраці з Моурінью та запросити іншого тренера на власний розсуд.

Подібна умова могла б стати своєрідним запобіжником для клубу на тлі можливих змін у керівництві. Про дострокові вибори президента Реала було оголошено самим Пересом нещодавно.

Для Жозе Моурінью потенційне повернення до Реала стало б другим етапом роботи в мадридському клубі. Португалець уже очолював вершкових у період з 2010 до 2013 року. Тоді під його керівництвом команда провела кілька яскравих сезонів, боролася з Барселоною за домінування в Іспанії та регулярно виступала на високому рівні в Лізі чемпіонів.