Бразильський форвард Родріго Гоес опинився поза планом нового наставника мадридського Реала Хабі Алонсо на Клубному чемпіонаті світу-2025. Це стало приводом для активізації чуток про його можливий відхід вже у поточне трансферне вікно.

Хоча мадридський гранд поки що не прагне форсувати продаж 24-річного нападника, у клубі готові відпустити його при надходженні гідної пропозиції. Реал розраховує виручити за Родріго значну суму - від 120 до 130 мільйонів євро.

Чи коштує футболіст цих грошей питання, на яке можуть відповісти зацікавлені в ньому гранди. Серед потенційних покупців фігурують Ліверпуль, ПСЖ, Арсенал та саудівський Аль-Наср.

Минулого сезону Родріго зіграв 54 матчі у всіх змаганнях, відзначившись 14 забитими м'ячами та 11 результативними передачами. Його контракт із Реалом розрахований до літа 2028 року.