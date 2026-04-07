Олександр Сукманський

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид зустрінеться з мюнхенською Баварією. Гра відбудеться 8 квітня на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» і почнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція – на MEGOGO.

Реал підходить до чвертьфіналу в статусі головного «вбивці велетнів». У 1/8 фіналу мадридці впевнено пройшли Манчестер Сіті з загальним рахунком 5:1. Перший матч на «Бернабеу» завершився розгромною перемогою 3:0, де хет-триком відзначився Федеріко Вальверде. У відповідній зустрічі в Манчестері Реал грамотно скористався помилками суперника і достроково вирішив питання виходу до наступного раунду.

Тактично Реал 2026 року відмовився від жорстких позиційних рамок. Гра команди побудована на вертикальності: відразу після відбору м’яча слідує швидка передача на хід Вінісіусу Жуніору або Кіліану Мбаппе. У матчах з «Сіті» ця модель стала вироком для англійців, які володіли м’ячем понад 65% часу, але постійно пропускали небезпечні контратаки.

У Ла Лізі «вершкові» демонструють прагматизм. Перемога над Валенсією 1:0 була здобута в режимі енергозбереження, що характерно для Реала напередодні ключових європейських матчів. Незважаючи на кадрові втрати (відсутність Тібо Куртуа та Родріго), ігрова модель залишається незмінною: акцент на індивідуальну майстерність лідерів і високу психологічну стійкість.

Баварія також продемонструвала потужність у 1/8 фіналу, розгромивши Аталанту з загальним рахунком 10:2. Мюнхенці ефективно використовували слабкі місця суперника, особливо в перехідних фазах, регулярно знаходили простір між лініями та швидко переходили в атаку.

Форма німецького клубу виглядає стабільною. Після перемоги над Аталантою Баварія зіграла внічию 2:2 з Лейпцигом, але до цього впевнено переграла Боруссію Дортмунд (3:1) та Айнтрахт (4:0). Команда створює багато моментів і стабільно забиває.

Участь Гаррі Кейна в матчі проти Реала залишається під питанням. Найкращий бомбардир Баварії, який уже забив 10 голів у поточному розіграші Ліги чемпіонів, пропустив останній матч Бундесліги через травму. У разі його відсутності мюнхенці, ймовірно, зроблять ставку на організовану оборону та швидкі контратаки, користуючись тим, що Реал буде змушений активно атакувати і залишати вільні зони.

Історія зустрічей

У сезоні 2024 року Реал пройшов Баварію в півфіналі Ліги чемпіонів з загальним рахунком 4:3. В останніх п’яти очних матчах Реал здобув дві перемоги, Баварія – одну. Матч Реал - Баварія стане одним з центральних у чвертьфінальній стадії Ліги чемпіонів 2025/26.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.