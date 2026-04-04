Лунін з капітанською пов'язкою не врятував Реал від сенсаційної поразки Мальорці
1 день тому
Мадридський Реал на виїзді програв Мальорці у матчі іспанської Прімери. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму після точного удару Ману Морланеса.
На 87-й хвилині Едер Мілітао зрівняв рахунок. Проте у компенсований час Ведат Мурікі приніс перемогу Мальорці.
Український голкіпер Андрій Лунін відіграв увесь поєдинок із капітанською пов’язкою. Це його шоста поява у складі бланкос у сезоні.
Прімера. 30-й тур
Мальорка – Реал Мадрид – 2:1
Голи: Морланес, 41, Мурікі, 90+1 – Мілітао, 88
Реал залишається на другому місці з 69 очками. Мальорка набрала 31 бал і піднялася на 17-ту сходинку.
Наступний матч мадридці проведуть 7 квітня вдома проти Баварії у Лізі чемпіонів.
Трубін потрапив до ТОП-20 найдорожчих воротарів світу.
