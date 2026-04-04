Денис Сєдашов

Баварія здобула вольову перемогу над Фрайбургом у виїзному поєдинку 28-го туру Бундесліги. Мюнхенці поступалися у два м’ячі по ходу другого тайму, проте зуміли перевернути гру в останню десятихвилинку.

Господарі відкрили рахунок зусиллями Йохана Манзамбі, а згодом Лукас Гелер подвоїв перевагу Фрайбурга. Баварія розпочала камбек на 81-й хвилині після гола Тома Бішофа. У компенсований час Бішоф оформив дубль, а на дев'ятій доданій хвилині Леннарт Карл приніс гостям три очки.

Бундесліга. 28-й тур

Фрайбург – Баварія – 2:3

Голи: Манзамбі, 46, Гелер, 71 – Бішоф, 81, 90+2, Карл, 90+9

Після цієї перемоги Баварія лідирує у таблиці з 73 очками. Фрайбург із 37 балами залишається на восьмій позиції.

Наступний матч мюнхенці проведуть 7 квітня у гостях проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів.

