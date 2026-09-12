У п'ятому турі іспанської Ла Ліги Реал Мадрид упевнено переміг Райо Вальєкано на власному полі – 4:1. Команда Жозе Моурінью продемонструвала переконливу гру в атаці та здобула третю поспіль перемогу в чемпіонаті.

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Український голкіпер Андрій Лунін не взяв участі у зустрічі. Воротар збірної України весь матч провів на лаві запасних вершкових.

Господарі відкрили рахунок уже на 14-й хвилині. Мбаппе реалізував пенальті та вивів мадридців уперед. Незабаром перевага Реала стала ще більшою – на 17-й хвилині Каррерас забив другий гол своєї команди.

До перерви господарі продовжили тиснути на суперника. На 35-й хвилині Беллінгем утретє змусив воротаря Райо Вальєкано виймати м’яч із власних воріт.

На початку другого тайму гості скоротили відставання. Камельйо відзначився на 51-й хвилині та подарував своїй команді надію на порятунок. Однак Райо не зміг розвинути успіх і більше не забивав.

Крапку в матчі поставив Мбаппе. Французький нападник на першій компенсованій хвилині оформив дубль і встановив остаточний рахунок – 4:1.

Реал Мадрид набрав 12 очок і наздогнав Барселону в турнірній таблиці. Водночас каталонська команда ще має провести матч п’ятого туру проти Леванте, тому може знову одноосібно очолити чемпіонат.

Ла Ліга, п'ятий тур

Реал Мадрид – Райо Вальєкано 4:1

Голи: Мбаппе, 14 (пен.), 90+1, Каррерас, 17, Беллінгем, 35 – Камельйо, 51

Реал: Куртуа, Дюфріс, Конате, Хейсен, Каррерас, Вальверде (Камавінга 46), Сілва (Чуамені 69), Беллінгем, Діоманде (Гюлер 72), Вінісіус (Кукурелья 89), Мбаппе

Райо Вальєкано: Карденас, Раціу, Лежен, Сісс, Педроса (Балью 86), Лопес (Садік 75), Буар (Валентин 67), Діас (Белаїд 67), Цитаїшвілі, А. Гарсія, Камельйо (Алемао 75)

Попередження: Сісс, 77