У шостому турі іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на виїзді здобув перемогу над Ельче – 3:2. Команда Жозе Моурінью впевнено провела перший тайм і пішла на перерву з перевагою у два м’ячі.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Рахунок на 25-й хвилині відкрив Дітуро, який зрізав м’яч у власні ворота. Через вісім хвилин перевагу мадридців збільшив Кіліан Мбаппе, скориставшись моментом біля воріт господарів.

Після перерви Ельче зумів додати в активності та несподівано повернувся в гру. На 71-й хвилині Осоріо скоротив відставання, а через 12 хвилин Ніньйо відновив рівновагу.

Реал намагався вирвати перемогу, однак тривалий час господарі успішно стримували атаки мадридської команди. Вирішальний момент зустрічі настав у компенсований до другого тайму час – на 90+1-й хвилині Еспі забив третій м’яч гостей і приніс їм важливі три очки.

Український воротар Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних. Після цієї перемоги мадридці набрали 15 очок і наздогнали Барселону в турнірній таблиці. Водночас каталонська команда має один матч у запасі.

Ла Ліга, шостий тур

Ельче – Реал Мадрид 2:3

Голи: Осоріо, 71, Ніньйо, 83 – Дітуро, 25 (автогол), Мбаппе, 33, Еспі, 90+1

Ельче: Дітуро, Сангаре (Санчес 68), Редондо, Чуст, Нету (Фер Ніньо 68), Вільяр, Агуадо (Сепеда 58), Ревіво, Валера (Лемар 58), Тете (Хосан 80), Осоріо

Реал: Куртуа. Александер-Арнолд (Еспі 86), Конате, Хейсен, Кукурелья, Вальверде, Чуамені (Ендрік 86), Гюлер (Беллінгем 68), Діоманде (Дюмфріс 90+2), Вінісіус (Браїм 68), Мбаппе

Попередження: Агуадо 31, Сепеда 78, Хосан 90+3, Вільяр 90+4 – Діоманде 4, Конате 73