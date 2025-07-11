Форвард мадридського Реалу Ендрік може не зіграти на початку нового сезону Ла Ліги. Як повідомляє The Athletic, у 18-річного бразильського таланту загострилася стара травма м'яза стегна, який він отримав ще у травні у матчі проти Севільї (2:0).

За інформацією джерела, гравцеві знадобиться час на відновлення, і є ймовірність, що він пропустить кілька тижнів, не встигнувши відновитися до старту чемпіонату Іспанії.

Минулого сезону Ендрік провів 37 матчів за Реал, відзначившись сімома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Додамо, що у першому турі Ла Ліги команда Хабі Алонсо зіграє з Осасуною. Зустріч запланована на 19 серпня.

Раніше повідомлялося, що Реал не виграв у 2025 році жодного титулу.