Реал не зможе розраховувати на Ендріка через травму
Футболіст вибув на кілька тижнів
44 хвилини тому
Форвард мадридського Реалу Ендрік може не зіграти на початку нового сезону Ла Ліги. Як повідомляє The Athletic, у 18-річного бразильського таланту загострилася стара травма м'яза стегна, який він отримав ще у травні у матчі проти Севільї (2:0).
За інформацією джерела, гравцеві знадобиться час на відновлення, і є ймовірність, що він пропустить кілька тижнів, не встигнувши відновитися до старту чемпіонату Іспанії.
Минулого сезону Ендрік провів 37 матчів за Реал, відзначившись сімома забитими м'ячами та однією результативною передачею.
Додамо, що у першому турі Ла Ліги команда Хабі Алонсо зіграє з Осасуною. Зустріч запланована на 19 серпня.
Раніше повідомлялося, що Реал не виграв у 2025 році жодного титулу.