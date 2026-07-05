Сергій Разумовський

Реал офіційно підтвердив підписання захисника Інтера Дензела Думфріса. Про трансфер оголосила пресслужба клубу.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

Мадридці та міланці домовилися про трансфер 30-річного нідерландця. Футболіст уже поставив підпис під контрактом із вершковими, який буде чинним до 30 червня 2030 року.

За наявною інформацією, Інтер отримає за Думфріса 20 мільйонів євро. Варто нагадати, що свого часу італійський клуб придбав захисника у ПСВ за 12,5 мільйона євро.

У нинішньому сезоні Думфріс провів 28 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів і 2 результативні передачі. Для українських уболівальників він добре запам’ятався ще за Євро-2020, коли його гол на останніх хвилинах матчу Нідерланди – Україна позбавив синьо-жовтих нічиєї та приніс перемогу нідерландцям 3:2.