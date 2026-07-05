Реал офіційно оголосив про підписання кривдника збірної України на Євро-2020
Саме його гол на останніх хвилинах позбавив синьо-жовтих сенсації на старті турніру
16 хвилин томуПідписатися в
Реал офіційно підтвердив підписання захисника Інтера Дензела Думфріса. Про трансфер оголосила пресслужба клубу.
Мадридці та міланці домовилися про трансфер 30-річного нідерландця. Футболіст уже поставив підпис під контрактом із вершковими, який буде чинним до 30 червня 2030 року.
За наявною інформацією, Інтер отримає за Думфріса 20 мільйонів євро. Варто нагадати, що свого часу італійський клуб придбав захисника у ПСВ за 12,5 мільйона євро.
У нинішньому сезоні Думфріс провів 28 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів і 2 результативні передачі. Для українських уболівальників він добре запам’ятався ще за Євро-2020, коли його гол на останніх хвилинах матчу Нідерланди – Україна позбавив синьо-жовтих нічиєї та приніс перемогу нідерландцям 3:2.