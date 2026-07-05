Павло Василенко

Збірна Франції продовжила боротьбу за титул чемпіона світу, здолавши Парагвай з мінімальним рахунком 1:0 у матчі 1/8 фіналу в Філадельфії. Перемогу «триколорам» приніс капітан Кіліан Мбаппе, який реалізував пенальті в середині другого тайму.

Із перших хвилин французи заволоділи м'ячем і намагалися нав'язати супернику свій темп, однак парагвайці грамотно оборонялися та не дозволяли створювати небезпечні моменти. Спека також серйозно впливала на перебіг гри, через що командам було важко підтримувати високий темп.

Найкращий момент у першому таймі Франція мала на 22-й хвилині, коли удар Ману Коне після рикошету пройшов поруч зі стійкою. Парагвай також відповідав гострими випадами, а на 35-й хвилині на полі навіть спалахнула сутичка після жорсткого фолу проти Мбаппе.

Після перерви французи додали в активності. На 51-й хвилині Мбаппе втік сам на сам із воротарем Роберто Гіллом, але несподівано не зміг скористатися чудовою нагодою.

Ключовий епізод матчу стався на 66-й хвилині. Щойно вийшовши на заміну, Дезіре Дуе заробив пенальті після фолу Дієго Гомеса. Спочатку арбітр не призначив одинадцятиметровий, однак після перегляду VAR змінив своє рішення.

До позначки підійшов Мбаппе і на 70-й хвилині холоднокровно переграв воротаря, забивши єдиний гол у зустрічі. Наприкінці матчу Парагвай кинув усі сили на порятунок, але Майк Меньян зберіг свої ворота недоторканими.

Франція здобула п'яту перемогу в п'яти матчах на турнірі та вийшла до чвертьфіналу, де зустрінеться зі збірною Марокко.

Чемпіонат світу-2026, 1/8 фіналу

Парагвай – Франція – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (пенальті).