Дубль одноклубника українців вивів Марокко в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026
Господарі мундіалю залишають турнір
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Getty Images
У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Канади програла команді Марокко з рахунком 0:3.
Героєм зустрічі став одноклубник українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ванат півзахисник Аззедін Унахі, який оформив дубль. Ще один м'яч забив Суф'ян Рахімі.
Таким чином, збірна Марокко вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2026, де зіграє з переможцем пари Парагвай – Франція. Співгосподар мундіалю – Канада – залишила турнір.
Чемпіонат світу-2026, 1/8 фіналу
Канада – Марокко – 0:3
Голи: Унахі, 50, 82, Рахімі, 90+8.