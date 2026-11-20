Павло Василенко

Мадридський Реал офіційно оголосив про продовження контракту з бельгійським воротарем Тібо Куртуа. Нова угода розрахована до літа 2028 року – на один сезон довше за попередню. Така практика є звичною для клубу щодо футболістів віком понад 30 років: їхні контракти зазвичай поновлюють на 12 місяців.

Куртуа виступає за мадридців із 2018 року. За цей час він провів 348 матчів у складі команди та здобув 14 трофеїв: двічі вигравав Лігу чемпіонів, тричі – клубний чемпіонат світу, двічі – Суперкубок УЄФА, тричі ставав чемпіоном Іспанії, а також здобув Кубок Іспанії та три Суперкубки країни.