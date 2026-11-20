Реал офіційно продовжив контракт з конкурентом Луніна
Відомі деталі нової трудової угоди
Мадридський Реал офіційно оголосив про продовження контракту з бельгійським воротарем Тібо Куртуа. Нова угода розрахована до літа 2028 року – на один сезон довше за попередню. Така практика є звичною для клубу щодо футболістів віком понад 30 років: їхні контракти зазвичай поновлюють на 12 місяців.
Куртуа виступає за мадридців із 2018 року. За цей час він провів 348 матчів у складі команди та здобув 14 трофеїв: двічі вигравав Лігу чемпіонів, тричі – клубний чемпіонат світу, двічі – Суперкубок УЄФА, тричі ставав чемпіоном Іспанії, а також здобув Кубок Іспанії та три Суперкубки країни.
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На індивідуальному рівні бельгієць отримав «Золоту рукавичку» ЧС-2018, нагороду ФІФА найкращому воротареві того ж року, Трофей Яшина у 2022-му та Трофей Самори у 2014-му. Також його двічі включали до символічної збірної року ФІФА – у 2022 та 2023 роках. У 2022-му Куртуа визнали найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів.
Воротар став останнім із ключових гравців Реала, хто продовжив контракт останнім часом. Раніше нові угоди підписали Вінісіус Жуніор, Арда Гюлер та Орельєн Чуамені. Конкурентом Куртуа в команді залишається український голкіпер Андрій Лунін.
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