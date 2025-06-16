Мадридський Реал офіційно представив новий виїзний комплект форми, в якому команда виступатиме у сезоні 2025/2026. Над дизайном екіпірування традиційно працював технічний спонсор клубу — німецький бренд adidas.

Форма виконана у фірмовому стилі, зберігаючи класичні риси клубної ідентичності та сучасний вигляд. Презентація відбулася через офіційні канали клубу.

Нагадаємо, у минулому сезоні Реал фінішував другим у чемпіонаті Іспанії, поступившись Барселоні чотири очки. У національних кубках мадридці не змогли здобути трофеї, а в Лізі чемпіонів дійшли до чвертьфіналу, де поступилися лондонському Арсеналу.

У травні клуб оголосив про завершення співпраці з головним тренером Карло Анчелотті. У новому сезоні команду очолить колишній півзахисник Реала та Ліверпуля Хабі Алонсо.