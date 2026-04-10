Олександр Сукманський

Реал Мадрид зіграє з Жироною у рамках 30-го туру Ла Ліги. Матч відбудеться в п’ятницю, 10 квітня, на стадіоні «Сантьяго Бернабеу». Початок – о 22:00, пряма трансляція на MEGOGO.

Поразка 1:2 від Мальорки у минулому турі стала серйозним ударом для чемпіонських амбіцій Реала. Тепер мадридці відстають від Барселони на сім очок і не можуть дозволити собі нові втрати, якщо хочуть здобути 37-й титул чемпіонів Іспанії. Єдиним позитивом стало повернення після травми Едера Мілітао, який забив гол, а також корисні хвилини для Джуда Беллінгема. Однак проблема оборони залишається: Реал пропускає в сьомому матчі Ла Ліги поспіль. У вівторок команда також програла Баварії.

Жирона навряд чи стане легким суперником. Команда виграла два з трьох останніх матчів чемпіонату, не пропустивши жодного гола (1 поразка). Ці результати допомогли віддалитися від зони вильоту та зберегти шанси на єврокубки. Головний тренер Мічел продовжує заперечувати чутки про можливий перехід до Аякса, зосереджуючись на фінішному відрізку сезону.

На виїзді Жирона не перемагала в останніх п’яти матчах Ла Ліги (3 нічиї, 2 поразки), хоча в чотирьох з них пропустила лише один гол.

Історія зустрічей

Реал залишається непереможним у п’яти останніх матчах проти Жирони (4 перемоги, 1 нічия). Усі чотири перемоги були здобуті «насухо». Вдома мадридці програли Жироні лише один раз (4 перемоги, 1 нічия).

Прогноз

Відмінний перший тайм Жирони на виїзді робить ставку на нічию після першого тайму досить привабливою.

