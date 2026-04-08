Лунін став найкращим гравцем Реалу у програному матчу чвертьфіналу ЛЧ з Баварією
Українець отримав від SofaScore оцінку 8.0
близько 2 годин тому
Фото: Реал
7 квітня Реал програв Баварії у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1:2.
Голкіпер «вершкових» Андрій Лунін провів на полі всю гру та отримав від SofaScore оцінку 8.0, що є найкращим показником у команді. За гру українець зробив 5 сейвів та віддав 81% точних передач.
Нагадаємо, що 8 квітня у ЛЧ відбудуться решта матчів 1/4 фіналу змагань: Барселона – Атлетіко та ПСЖ – Ліверпуль.
