Олег Шумейко

7 квітня Реал програв Баварії у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів 1:2.

Голкіпер «вершкових» Андрій Лунін провів на полі всю гру та отримав від SofaScore оцінку 8.0, що є найкращим показником у команді. За гру українець зробив 5 сейвів та віддав 81% точних передач.

Нагадаємо, що 8 квітня у ЛЧ відбудуться решта матчів 1/4 фіналу змагань: Барселона – Атлетіко та ПСЖ – Ліверпуль.