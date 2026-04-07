Жирона мінімально обіграла Вільярреал. Циганков провів увесь матч, Ванат травмувався
Доля гри вирішилася наприкінці першого тайму
близько 4 годин тому
Жирона – Вільярреал / Фото - Yahoo
6 квітня відбувся матч 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26 між Жироною та Вільярреалом.
Команди зіграли на стадіоні Монтиліві у Каталонії. Гра завершилась із рахунком 1:0 на користь господарів поля.
У старті червоно-білих вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков. Ванат був замінений на 12-й хвилині через травму, а Циганков провів поєдинок (без результативних дій).
Ла Ліга 2025/26. 30-й тур
Жирона – Вільярреал 1:0
Гол: Пау Наварро, 45+1 (автогол)
Раніше повідомлялося, що Циганков може підписати нову угоду з Жироною.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
