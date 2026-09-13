У п'ятому турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетико на виїзді переміг Реал Сосьєдад – 3:0. Господарі тривалий час успішно стримували суперника, але в заключні десять хвилин основного часу пропустили двічі й ще раз у компенсований час.

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Перший тайм завершився без забитих м’ячів. Після перерви команди продовжили обережно діяти в атаці, тому інтрига зберігалася майже до фінального свистка.

Переломним став епізод на 84-й хвилині. «Матрацники» заробили пенальті, а літній новачок мадридської команди Алехандро Грімальдо впевнено реалізував одинадцятиметровий удар і вивів гостей уперед.

Невдовзі іспанець знову долучився до результативної атаки, цього разу віддавши гольову передачу на Девіда. Нападник подвоїв перевагу Атлетико на 90-й хвилині.

Уже в компенсований час Джуліано Сімеоне забив третій м’яч мадридців і остаточно позбавив Реал Сосьєдад шансів на порятунок. У підсумку Атлетико здобув переконливу перемогу, хоча більшу частину зустрічі рахунок залишався нічийним.

Мадридський клуб набрав десять очок і піднявся до зони Ліги чемпіонів. Атлетико зрівнявся за балами з Алавесом і Севільєю. Реал Сосьєдад має сім очок і розташовується в середині турнірної таблиці.

Ла Ліга, п'ятий тур

Реал Сосьєдад – Атлетико 0:3

Голи: Грімальдо, 84 (пен.), Девід, 90, Сімеоне, 90+5

Реал Сосьєдад: Реміро, Арамбуру, Сарр, Беїтія, Гомес, Солер (Горрочатегі, 79), Еррера (захарян, 85), Сучич, Гуедеш (Кубо, 72), Оярсабаль (Оскарссон, 79), Барренечеа (Очієнг, 72).

Атлетико: Облак, Пубіль, Ромеро, Ганцко, Грімальдо, Сімеоне, Юльманн, Льоренте (Джонні, 60), Баена (Коке, 59), Лі (Девід, 60), Лукман (Ортіс, 77).

Попередження: Еррера, 18, Оярсабаль, 78 – Джонні, 75