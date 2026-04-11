Олександр Сукманський

Реал Сосьєдад зіграє з Алавесом у рамках чергового туру Ла Ліги. Матч відбудеться 11 квітня та розпочнеться о 15:00. Трансляція на MEGOGO.

Реал Сосьєдад комфортно переміг Леванте 2:0 у попередньому турі, продовживши тиск на команди, які знаходяться вище в таблиці. Наразі Сосьєдад посідає сьоме місце, яке може виявитися достатнім для єврокубків. Команда залишається непереможною в дев’яти останніх домашніх матчах чемпіонату (7 перемог, 2 нічиї). З моменту призначення Пеллегріно Матараццо Сосьєдад набрав 24 очки в Ла Лізі – більше за цей період здобули лише Реал Мадрид (27) та Барселона (30). Крім того, команда програла лише один з 16 останніх домашніх баскських дербі в Ла Лізі (9 перемог, 6 нічиїх), хоча ця єдина поразка сталася саме від Алавеса минулого сезону.

Алавес продовжує боротися за збереження місця в еліті. Міні-серія з трьох матчів без поразок у Ла Лізі (1 перемога, 2 нічиї) дозволяє команді мати триочковий запас над зоною вильоту. У попередньому турі Алавес вирвав нічию 2:2 з Осасуною завдяки пенальті на 91-й хвилині. На виїзді команда ще не змогла виграти п’ять матчів поспіль (3 нічиї, 2 поразки), хоча в чотирьох з них пропустила лише один гол.

Історія зустрічей

Алавес виграв три останні матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдад. У всій історії чемпіонату Алавес лише чотири рази вдавався виграти чотири матчі поспіль проти одного суперника (останній раз – у 2003 році проти Вальядоліда).

Прогноз

Зважаючи на стабільну домашню форму Реал Сосьєдада, перемога господарів виглядає найбільш імовірним результатом.

