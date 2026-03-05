Реал Сосьєдад вдруге обіграв Атлетік і вийшов у фінал Кубка Іспанії
Баски в чемпіонському матчу зустрінуться з кривдником Барселони
близько 3 годин тому
Реал Сосьєдад – Атлетік / Фото - Yahoo
Реал Сосьєдад у півфінальному матчі-відповіді Кубку Іспанії на домашній арені мінімально обіграв Атлетік з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці матчу, коли на 87 хвилині Мікель Оярсабаль реалізував пенальті.
Таким чином Сосьєдад здобув дві мінімальні перемоги у двох поєдинках і пройшов у фінал турніру, де зіграє проти мадридського Атлетіко, який напередодні вибив Барселону.
Кубок Іспанії. Півфінал. Матч-відповідь
Реал Сосьєдад – Атлетік 1:0 (перший матч, 1:0)
Гол: Оярсабаль, 87 (пен)
Подвійний удар по обороні Барселони: лідери захисту вибули через травми