Павло Василенко

Реал Мадрид більше не хоче робити ставку на Давида Алабу. Повідомляється, що клуб запропонував розірвати з ним контракт.

Кар'єра досвідченого футболіста перервалася в грудні 2023 через розрив зв'язок коліна. Відновлення зайняло багато часу. Після одужання у нього почалися проблеми з іншими менш серйозними травмами.

AS стверджує, що нині Алаба посідає п'яте місце у ієрархії центральних захисників команди.

Попри це 33-річний гравець не хоче залишати Реал. Він, як і раніше, вірить, що зможе відновити форму і переконати нового головного тренера Реала Хабі Алонсо. Ще один аргумент на користь того, щоб залишитись у мадридському клубі – це умови його контракту. Його угода діє до кінця червня та гарантує йому річну зарплату у розмірі 22,5 мільйона євро до вирахування податків. Алаба є другим гравцем Реала у рейтингу найоплачуваніших футболістів команди.

AS стверджує, що Реал запропонував Алабі розірвати контракт. Йому запропонували частину зарплати, але гравець відмовився. Він хоче одержати всю суму.

Реал не має наміру виплачувати йому повну річну зарплату, тому є лише два варіанти: або хтось його купує, або він залишається. Клуб тягтиме з цим до самого кінця.

«Трансферне вікно у Саудівській Аравії відчинене до 23 вересня – на це і покладається головна надія. План А для Алаби – продати його», – пише AS.

Видання наголошує, що австрієць – не єдиний гравець Реала, відсторонений від участі у турнірі. Це стосується також Ферлана Менді, Дані Себальоса, Родріго та Ендріка. Їхнє майбутнє також залежатиме від подальших дій команди. Тільки останній розглядається як кандидат в оренду.