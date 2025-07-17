Мадридський Реал розглядає можливість розірвання співпраці з австрійським захисником Давідом Алабою під час літнього трансферного вікна. Причиною цього стала нестабільна фізична форма гравця, який регулярно страждає від травм, а також велике фінансове навантаження на клуб.

В кінці червня у 33-річного футболіста знову діагностували травму — цього разу ушкодження литкового м’яза лівої ноги. Через постійні проблеми зі здоров’ям Алаба провів лише 7 матчів у Ла Лізі за минулий сезон, а ще роком раніше — всього 14.

Контракт гравця з Реалом чинний до червня 2026 року. За умовами угоди він отримує приблизно 12,5 мільйона євро на рік.

За даними видання As, у клубі розглядають варіант дострокового розставання з Алабою, щоб зменшити витрати на зарплатний фонд та вивільнити ресурси для інших трансферів.

Втім, сам гравець не має наміру залишати Мадрид найближчим часом. Захисник хоче повністю відпрацювати контракт та підійти у хорошій формі до чемпіонату світу 2026 року.

Подальша доля футболіста в Реалі залежатиме від процесу його реабілітації та відновлення після чергової травми.

Також, зірковий форвард Реала може змінити клуб.