Голкіпер мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін зустрівся з керівництвом та тренерським штабом іспанського клубу та повідомив, що має намір залишитися в команді.

Як пише DefensaCentral, у Реалі позитивно сприйняли рішення українця. І керівництво, і тренери повністю довіряють Луніну. У клубі вбачають у ньому наступника Тібо Куртуа, коли бельгієць завершить кар'єру в Мадриді.

У сезоні-2024/25 Лунін провів за Реал 14 офіційних зустрічей, у яких пропустив 19 м'ячів і шість разів зберігав ворота в недоторканності. Портал Transfermarkt оцінює 26-річного воротаря 20 мільйонів євро.

За підсумками минулого сезону Реал набрав 84 очки у чемпіонаті Іспанії та посів друге місце.

Раніше повідомлялося, що Реал вирішив продовжити контракт з Тібо Куртуа.