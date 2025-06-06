Реал встановив ультиматум бразильському легіонеру

Мадридський Реал, за інформацією Fichajes, поставив жорстку умову бразильському вінгеру Родріго Гоесу.

Повідомляється, що після не найяскравішого сезону керівництво клубу висунуло 24-річному футболісту ультиматум: він збереже місце у складі лише за умови, що серйозно поставиться до невдач минулої кампанії та зуміє відновитися як у фізичному, так і в ментальному плані.

З приходом Хабі Алонсо Родріго, незважаючи на бажання залишитися, має довести свою готовність виборювати високі цілі. У клубі дали зрозуміти, що його майбутнє безпосередньо залежить від професійного ставлення та ефективності на полі.

Минулого сезону бразилець взяв участь у 51 поєдинку, відзначившись 14 голами та 10 результативними передачами.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Хабі Алонсо вже визначив турнір, у якому виступатиме Андрій Лунін у складі Реалу.