Реал з дублем Мбаппе на виїзді розгромив Атлетік
Мадридська команда нарешті здобула перемогу
близько 8 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі 19-го туру Ла Ліги Атлетік на своєму полі приймав Реал. Зустріч завершилася впевненою перемогою мадридської команди з рахунком 3:0.
Дубль оформив форвард Кіліан Мбаппе і один м’яч забив Едуардо Камавінга. Відзначимо, що підопічні Хабі Алонсо перервали свою серію х трьох нічиїх поспіль у чемпіонаті Іспанії.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін весь матч провів у запасі.
Атлетік займає восьме місце в турнірній таблиці з 20 очками, Реал йде другим (36 балів).
Ла Ліга, 19-й тур
Атлетік – Реал – 0:3
Голи: Мбаппе, 7, 59, Камавінга, 42.