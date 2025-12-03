В Реалі визначилися з голкіпером, який замінить Луніна в майбутньому
Керівництво вершкових розраховує на Франа Гонсалеса
близько 10 годин тому
Андрій Лунін/фото: Реал
Український воротар Реала Андрій Лунін може втратити роль дублера Тібо Куртуа. За даними Marca, у мадридському клубі відзначають вражаючий прогрес 20-річного Франа Гонсалеса.
Молодий голкіпер Кастільї проводить сильний сезон, отримує виклики до збірної Іспанії U-20 та розглядається як потенційний наступник Куртуа, що ставить під сумнів позицію Луніна.
Влітку ситуація проясниться: якщо Лунін залишить Реал, Гонсалес стане запасним голкіпером, а якщо залишиться, то клуб знайде для нього варіант оренди.
У сезоні 2025/26 Лунін провів за Реал один матч, пропустивши три голи. Раніше повідомлялося, що Лунін вразив топ-клуб Серії А у матчі проти Олімпіакоса.
