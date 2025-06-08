Реал закрив угоду щодо аргентинського вундеркінда
Рівер Плейт отримав пристойну компенсацію.
15 хвилин тому
Франко Мастантуоно / Фото - IMAGO
Півзахисник Рівер Плейт Франко Мастантуоно стане футболістом Реала, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
17-річний талант підпише контракт з Реалом терміном на 6 років. Аргентинський суперклуб заробить на власному вихованцеві 45 мільйонів євро.
Рівер Плейт хоче домовитись з Реалом про участь Мастантуоно на КСЧ.
В нинішньому сезоні Мастантуоно провів у футболці Рівера 19 матчів: 7 голів, 4 асисти.
Лунін може отримати ще одного серйозного конкурента у Реалі.