Ребров назвав футболіста збірної України, що вразив своїм прогресом
Ярмолюк допоміг синьо-жовтим у листопаді
близько 2 годин тому
Єгор Ярмолюк / Фото - УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про гру півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка після заключного матчу кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії (2:0). Його слова наводить УАФ.
Я задоволений його прогресом і грою. Він отримує більше практики у Брентфорді, майже постійно виходить у старті. Він реально прогресує й стає важливим гравцем для національної команди. Сьогодні він грав трохи вище, ніж зазвичай, і довів, що може зіграти в середині поля будь-де, - зазначив Ребров.
Збірна України впевнено переграла Ісландію та з другого місця вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Наступний суперник синьо-жовтих визначиться шляхом жеребкування.