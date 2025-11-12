Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів прес-конференцію у Парижі перед матчем відбіркового етапу чемпіонату світу 2026 року проти Франції.

«У нас завжди є якісь травмовані. Це проблема всіх команд. Зараз їх менше, а перед минулими двома іграми травмованих було більше. Але ті гравці, які викликаються в збірну... Ви бачили, як, наприклад, Волошин приїхав у збірну і видав дуже хорошу гру проти Ісландії. Тому я задоволений тими гравцями, які приїжджають в збірну. Вони віддають усе на полі заради нашої країни. Я вдячний їм, що дійсно... Є проблеми з травмованими, але ті гравці, що приїжджають, роблять те, що треба. Я не розділяю ці матчі, проти Франції та Ісландії. Я вважаю, що матч з Францією теж важливий. Грати тут, у Франції, це для нас дійсно... Кожен матч дуже важливий. Тому ми розуміємо, що зараз вирішальні матчі, гравці теж розуміють. Я вважаю, що треба добре підготуватися, виходити й грати. Ми грали перший матч проти Франції, цей поєдинок у Польщі був дуже цікавий. Ми мали нагоди зрівняти рахунок, мали шанси у другому таймі. Ми проаналізували цю гру й будемо намагатися завтра взяти очки».