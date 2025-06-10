Ребров: «Нову Зеландію треба поважати, їх склад буде наближений до основного»
Пояснення другої невдачі на Canadian Shield чи повага до суперника?
близько 3 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив команду суперника у матчі товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
Ця команда вже потрапила на ЧС-2026 і веде підготовку до цього турніру. Гадаю, що в переможному матчі проти Кот-д’Івуару новозеландці не використали всіх своїх найсильніших футболістів. Тому, гадаю, у грі проти нашої команди їхній склад буде більш наближений до основного.
Ми дуже серйозно готуємося. Суперника треба поважати, але варто зосередитися на своїй грі. Уникнути помилок і розуміти, як ми збираємося перемагати.
Заключну гру «синьо-жовтих» на турнірі Canadian Shield можна буде подивитися вже опівночі, наприкінці доби 10 червня. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна. Початок – о 00:00.
Раніше стало відомо, що матч ризикує пропустити півзахисник Артем Бондаренко. Лідер Шахтаря не вперше викликається до лав національної збірної однак так і не дебютував за неї.
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