Ребров: «Нову Зеландію треба поважати, їх склад буде наближений до основного»

Пояснення другої невдачі на Canadian Shield чи повага до суперника?

близько 3 годин тому

Сергій Ребров / Фото - УАФ
Сергій Ребров / Фото - УАФ
Сергій Стаднюк

Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив команду суперника у матчі товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Ця команда вже потрапила на ЧС-2026 і веде підготовку до цього турніру. Гадаю, що в переможному матчі проти Кот-д’Івуару новозеландці не використали всіх своїх найсильніших футболістів. Тому, гадаю, у грі проти нашої команди їхній склад буде більш наближений до основного.

Ми дуже серйозно готуємося. Суперника треба поважати, але варто зосередитися на своїй грі. Уникнути помилок і розуміти, як ми збираємося перемагати.

Ребров цитата

Сергій Ребров

Заключну гру «синьо-жовтих» на турнірі Canadian Shield можна буде подивитися вже опівночі, наприкінці доби 10 червня. Пряма трансляція матчу Нова Зеландія – Україна. Початок – о 00:00.

Раніше стало відомо, що матч ризикує пропустити півзахисник Артем Бондаренко. Лідер Шахтаря не вперше викликається до лав національної збірної однак так і не дебютував за неї.

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