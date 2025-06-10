Ребров: «Нову Зеландію треба поважати, їх склад буде наближений до основного»

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив команду суперника у матчі товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Ця команда вже потрапила на ЧС-2026 і веде підготовку до цього турніру. Гадаю, що в переможному матчі проти Кот-д’Івуару новозеландці не використали всіх своїх найсильніших футболістів. Тому, гадаю, у грі проти нашої команди їхній склад буде більш наближений до основного.

Ми дуже серйозно готуємося. Суперника треба поважати, але варто зосередитися на своїй грі. Уникнути помилок і розуміти, як ми збираємося перемагати.