Ребров розкрив план збірної України на вирішальний матч відбору на ЧС-2026 з Ісландією
Фахівець зробив чітку заяву
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, за рахунок чого його підопічні повинні перемогти команду Ісландії у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
«Якщо ми першими заб’ємо, це не означає, що маємо відходити назад. На перший план вийде характер. Гравці повинні бути бійцями. Ми боремося за всю Україну. І завтра буде велика підтримка – українців, поляків. Усі ми повинні показати характер.
Завтра маємо бути агресивнішими, адже граємо вдома й нас влаштовує лише перемога. Ми повинні думати про те, як забивати», – цитує Ребров пресслужба УАФ.
Матч Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві в неділю, 16 листопада, о 19:00 за київським часом.
Збірна України посідає третє місце у групі D з сімома очками: лідирує Франція (13), друга – Ісландія (7), четвертий – Азербайджан (1).
