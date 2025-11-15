Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, за рахунок чого його підопічні повинні перемогти команду Ісландії у поєдинку кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

«Якщо ми першими заб’ємо, це не означає, що маємо відходити назад. На перший план вийде характер. Гравці повинні бути бійцями. Ми боремося за всю Україну. І завтра буде велика підтримка – українців, поляків. Усі ми повинні показати характер.

Завтра маємо бути агресивнішими, адже граємо вдома й нас влаштовує лише перемога. Ми повинні думати про те, як забивати», – цитує Ребров пресслужба УАФ.