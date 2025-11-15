Ребров розкрив деталі травми Судакова, через яку хавбек залишив розташування збірної України
Футболіст не допоможе синьо-жовтим у важливому поєдинку
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні матчу відбору на ЧС-2026 з Ісландією розповів про травму півзахисника синьо-жовтих Георгія Судакова.
«На жаль, він вибув і повернувся лікуватися до Бенфіки. Ні, я не знав, що в нього є пошкодження. Навіть коли він виходив на розминку перед матчем, я не мав інформації. Але після першого тайму, уже в роздягальні, Георгій сказав, що не зможе продовжувати. Зранку ми зробили обстеження, яке підтвердило серйозність травми. Він отримав це ушкодження ще в Бенфіці, адже з нами не провів жодного тренування.
Щодо плану на гру – у нас, на жаль, часто є травмовані, тож працюємо з тими, хто є в обоймі. Саме вони завтра повинні визначати результат», – цитує Реброва пресслужба УАФ.
Матч Україна – Ісландія відбудеться у Варшаві у неділю, 16 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.
Команда Сергія Реброва займає третє місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з 13 балами, другу позицію займає Ісландія (сім очок) і четверту – Азербайджан (один бал).
