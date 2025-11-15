Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні матчу відбору на ЧС-2026 з Ісландією розповів про травму півзахисника синьо-жовтих Георгія Судакова.

«На жаль, він вибув і повернувся лікуватися до Бенфіки. Ні, я не знав, що в нього є пошкодження. Навіть коли він виходив на розминку перед матчем, я не мав інформації. Але після першого тайму, уже в роздягальні, Георгій сказав, що не зможе продовжувати. Зранку ми зробили обстеження, яке підтвердило серйозність травми. Він отримав це ушкодження ще в Бенфіці, адже з нами не провів жодного тренування.

Щодо плану на гру – у нас, на жаль, часто є травмовані, тож працюємо з тими, хто є в обоймі. Саме вони завтра повинні визначати результат», – цитує Реброва пресслужба УАФ.