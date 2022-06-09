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Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022

Українці мінімально поступилися Уельсу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
20:49
Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022
Фото: dynamo.kiev.ua

Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров поділився думками, чого не вистачило збірній України для перемоги в матчі з Уельсом в фіналі кваліфікації чемпіонату світу-2022:

Не вистачило першого забитого м'яча, як із Шотландією. Якби ми не пропустили цей безглуздий м'яч, гра склалася б зовсім інакше. В мене взагалі немає претензій до команди. Я бачив, як вони намагалися, створювали моменти, грали до останньої хвилини. Але це футбол. Ми грали на виїзді, за три дні на четвертий, а це дуже складно. До того ж практично жоден гравець нашої збірної не мав повноцінної ігрової практики в клубах.

Футболісти виклалися на 100 відсотків із Шотландією і, я вважаю, у грі з Уельсом вони вже були не на найвищому фізичному рівні. Попри це збірна показала дуже гідний футбол. Ми створювали моменти, але в завершальній стадії нам певною мірою не пощастило. Не дарма найкращим гравцем матчу став воротар валлійців Хеннесі.

Ребров вважає, що Угорщина після нападу росії хотіла відтяпати шматок України.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Теги

Сергій Ребров збірна України (футбол)

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