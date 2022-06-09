Ребров розповів, чого не вистачило збірній України для виходу на чемпіонат світу-2022

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Головний тренер «Аль-Айна» Сергій Ребров поділився думками, чого не вистачило збірній України для перемоги в матчі з Уельсом в фіналі кваліфікації чемпіонату світу-2022:



Футболісти виклалися на 100 відсотків із Шотландією і, я вважаю, у грі з Уельсом вони вже були не на найвищому фізичному рівні. Попри це збірна показала дуже гідний футбол. Ми створювали моменти, але в завершальній стадії нам певною мірою не пощастило. Не дарма найкращим гравцем матчу став воротар валлійців Хеннесі.