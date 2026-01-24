Ребров відреагував на скандальну ситуацію Гуцуляка в Поліссі
Фахівець зробив заяву
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відвідав збори Полісся та висловився щодо ситуації з півзахисником житомирської команди Олексієм Гуцуляком.
«Для мене дуже важливо, щоб потенційний гравець національної збірної отримував нормальний тренувальний процес.
Те, що було U-19 – я вважаю, це недостатньо, і я дуже вдячний президенту і тренеру Полісся, що вони дійсно повернули Олексія. Я впевнений, що він буде тут працювати набагато краще, підготується і до матчів Полісся, і до матчів національної збірної», – цитує Реброва пресслужба Полісся.
Нещодавно вінгер Полісся Олексій Гуцуляк і захисник Сергій Чоботенко були переведені до команди U-19 за небажання продовжувати їхні контракти на умовах клубу. Вони завершуються 30 червня.
Незабаром Чоботенко зміг усно домовитися про нову угоду, а Гуцуляка в основу повернув президент Геннадій Буткевич.