Ребров: «Якщо ми не показуємо максимум, важко перемагати будь-якого суперника»

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед заключним матчем товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії поділився думками щодо частих помилок підопічних в обороні. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Капітанська пов'язка з шевронами бойових бригад ЗСУ – це була ідея УАФ, яку ми всі одностайно підтримуємо. Дуже важливо нагадувати, для кого й заради кого ми граємо.

Помилки з Канадою, як і з Бельгією? В національній збірній банально немає часу на підготовку. В нас немає нормального тренувального процесу. Я не можу звинувачувати окремих гравців у помилках…Ми намагаємося використовувати по максимуму той час для тренувань, який у нас є.

Вважаю, що дуже важливий настрій футболістів, адже ми граємо за нашу країну. Для футболістів важливо не просто приїхати до табору збірної, а й продемонструвати там свій максимум. Якщо ми не показуємо свій максимум, дуже важко перемагати будь-якого суперника. Адже всі збірні зібрані з кращих футболістів країни.

У грі проти Нової Зеландії нам теж буде важко. Але треба думати про свої дії та про те, як долати оборону суперника. Але ви чомусь завжди нагадуєте про другу гру з Бельгією, але забуваєте про перший матч, де ми показали силу нашої команди…