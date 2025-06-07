Сергій Стаднюк

Захисник збірної України Євген Чеберко перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти Канади висловився щодо свого дебютного виклику за головного тренера Сергія Реброва. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

❓ Чи спілкувався раніше з тренерським штабом до виклику?

💬 Ні, тільки тут у перший день на зборі спілкувався з тренером.

❓ Знайомий з кимось?

💬 Так, є гравці, з якими грав в Україні.

❓ Ти, напевно,в найкращих кондиціях з усіх гравців – умовно zero jet lag. Якісь поради іншим давав уже?

💬 Тільки сказав, що треба на адаптацію 3-4 дні – і буде краще. Тому що зараз я бачу, що вони втомлені, лягають спати о 8-й вечора. Тому, думаю, 2-3-4 дні – і буде все краще.

❓ З ким у збірній підтримуєш найбільший зв'язок поза полем?

💬 Кабаєв, Михайличенко, Тимчик. З ким грав в Україні, з тими найбільше спілкуюся.

❓ Що сказав би собі 20-річний Чеберко про сьогоднішній виклик?

💬 Не знаю. Сказав би: «Працюй багато – і твій час прийде».

Тільки тут у перший день на зборі спілкувався з тренером. Євген Чеберко

Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.