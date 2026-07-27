Українські арбітри розсудять колишній клуб Реброва у Лізі Європи
Копієвський та його бригада отримали призначення
близько 3 годин томуПідписатися в
Віктор Копієвський. Фото: УПЛ
Українська суддівська бригада працюватиме на матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи між угорським Ференцварошем і нідерландським Твенте. Головним арбітром зустрічі призначено Віктора Копієвського, повідомляє пресслужба УАФ із посиланням на УЄФА.
Допомагатимуть Копієвському на лініях Семен Шлончак і Віктор Нижник. Четвертим арбітром буде Олексій Кальнов.
За роботу системи відеоповторів відповідатимуть українець Олексій Деревінський і шотландець Ендрю Даллас. Таким чином, у суддівській бригаді матчу працюватимуть одразу п’ятеро представників України.
Фінал ЧС став останнім матчем. Один із найкращих арбітрів завершив кар'єру.