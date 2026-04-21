Калініна відіграла матчбол і вийшла в основну сітку турніру у Мадриді
Українка перемогла у трьох сетах Слоан Стівенс
37 хвилин тому
Українка Ангеліна Калініна (WTA 110) подолала кваліфікацію турніру в Мадриді (Іспанія), обігравши екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (США). Поєдинок тривав 2 години 37 хвилин і завершився вольовою перемогою українки у трьох сетах.
У другій партії Калініна відіграла матчбол на подачі суперниці, після чого виграла тай-брейк і дотиснула американку у вирішальному сеті. За матч Ангеліна зробила п'ять брейків.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. Кваліфікація
Ангеліна Калініна (Україна) – Слоан Стівенс (США) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2
Це буде четвертий виступ Калініної в основі мадридського турніру.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05