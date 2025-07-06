Сергій Стаднюк

Завершальний день першого тижня липня стане цілковито «товариським». Одразу ряд представників української Прем'єр-ліги проведуть контрольні матчі.

Епіцентр після підвищення у класі зіграє проти колишніх суперників у Першій лізі, хмельницького Поділля. Луганська Зоря вибрала для себе словенський Єсеніце у якості спаринг-партнера.

Свої матчі також проведуть гранди вітчизняного футболу. Київське Динамо намагатиметься реабілітуватися перед уболівальниками та тренерським штабом за провальний поєдинок проти Кішварди (0:2). «Біло-сині» зіграють із тим самим суперником.

Донецький Шахтар також проведе другий для себе спаринг на літніх зборах. Після перемоги над Горицею (1:0) ще одним опонентом «гірників» стане Словацко. Кривбас же домовився про гру зі словенським Браво.

17:00 | Епіцентр – Поділля. Пряма трансляція

17:30 | Зоря – Єсеніце. Пряма трансляція

18:00 | Динамо Київ – Кішварда. Пряма трансляція

19:00 | Шахтар – Словацко. Пряма трансляція

19:25 | Кривбас – Браво. Пряма трансляція