Сергій Стаднюк

У першому контрольному матчі на літньому передсезонному зборі київське Динамо поступилося угорській Кішварді (0:2).

Колишній клуб легенди «біло-синіх» Артема Мілевського відкрив рахунок у середині першого тайму: після подачі Йорданов оформив типовий для оборони киян пропущений гол. «Динамівці» намагалися перехопити ініціативу, але на фоні навантажень швидкості не вистачало. А позиційна гра «втикалася» у щільну оборону переможця другого дивізіону своєї країни.

Після перерви Олександр Шовковський вніс зміни у склад. Та це не допомогло. Кішварда подвоїла перевагу – знову в середині тайму Матанович реалізував пенальті. Попри активність киян наприкінці зустрічі, відігратися «біло-сині» так і не змогли.

Контрольний матч

Динамо – Кішварда 0:2

Голи: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пен.)

Динамо (перший тайм): 51. Моргун, 20. Караваєв, 4. Попов, 34. Захарченко, 44. Дубінчак, 91. Михайленко, 29. Буяльський (к), 33. Саленко, 22. Кабаєв, 17. Торрес, 3. Супряга.

Динамо (другий тайм): 74. Ігнатенко, 9. Волошин, 40. Біловар, 25. Дячук, 76. Гусєв, 10. Шапаренко, 8. Піхальонок, 28. Осипенко, 7. Ярмоленко, 19. Задорожний, 99. Пономаренко.

Кішварда (стартовий склад): 30. Попович, 55. Нагі, 3. Йовичич, 4. Матіч, 50. Балінт, 10. Солтес, 6. Попула, 14. Мельник, 16. Молнар, 86. Новотни, 99. Йорданов.

Раніше колишній гравець Динамо у статусі тренера вийшов на полі за Полісся.