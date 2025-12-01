Павло Василенко

Півмільйона вболівальників вийшли на вулиці Ріо-де-Жанейро, щоб привітати гравців Фламенго, які повернулися з Ліми, де здобули Кубок Лібертадорес. Увесь мегаполіс перетворився на чорно-червоне море, а тріумф команди викликав неймовірний сплеск емоцій.

Традиційно футболісти проїхали вулицями міста в автобусі з відкритим дахом. Четвертий титул Кубка Лібертадорес, що офіційно зробив Фламенго найуспішнішим бразильським клубом у головному турнірі Південної Америки, став справжнім вибухом радості для фанатів.

Маршрут святкового кортежу пролягав від вулиці Прімейру де Марку до перехрестя проспекту Антоніу Карлоса й вулиці Араужо. Хоча ділянка має лише 850 метрів, міська влада підтвердила: там зібралося близько пів мільйона людей.

😱🔥 Flamengo taraftarları, Copa Libertadores zaferi sonrasında adeta Rio de Janeiro'yu ateşe verdi.pic.twitter.com/6r0kwK4dVA — Futboo (@FutbooCom) December 1, 2025

Футболісти з гордістю демонстрували вболівальникам трофей, здобутий у напруженому фіналі проти Палмейраса, де Фламенго переміг з рахунком 1:0. Святкування в Ріо тривали до самого ранку – такого шаленого тріумфу місто ще не бачило.