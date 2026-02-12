Павло Василенко

Доля Томаса Тухеля на чолі збірної Англії вирішена – німецькому фахівцю довірили майбутнє команди на роки вперед. Англійська футбольна асоціація домовилася з 52-річним тренером про продовження контракту до завершення чемпіонату Європи 2028 року, який пройде у Великій Британії та Ірландії. Раніше угода була розрахована лише до закінчення чемпіонату світу-2026.

Тухель очолив національну команду у січні 2025 року, змінивши на посаді Гарета Саутгейта, і з перших місяців роботи переконав керівництво ФА у правильності вибору. Під його керівництвом англійці програли лише один матч із десяти – товариську гру проти Сенегалу. У кваліфікації до чемпіонату світу «Три леви» виграли всі вісім поєдинків, не пропустивши жодного м’яча та завершивши відбір із різницею голів 22:0.

Сам тренер не приховує задоволення від роботи. Тухель наголосив, що пишається довірою з боку федерації та із нетерпінням чекає виступу на світовій першості, назвавши це унікальним викликом і великою відповідальністю перед країною.

На груповому етапі майбутнього мундіалю Англія зіграє з Хорватією, Ганою та Панамою. А вже за два роки команда під керівництвом Тухеля виступить на домашньому Євро-2028, де від неї очікують не просто боротьби за титул, а перемоги.