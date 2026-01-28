Павло Василенко

Майбутнє Івана Дібанго в Кривбасі залишається під серйозним питанням. За інформацією джерела ТаТоТаке, перемовини між криворізьким клубом та 23-річним фулбеком щодо продовження контракту зайшли в глухий кут. Чинна угода гравця спливає вже влітку цього року, а компромісу сторони наразі не досягли.

Повідомляється, що сам футболіст не налаштований залишатися в Україні, тоді як позиція його агентів виглядає доволі невизначеною. Водночас Дібанго продовжує перебувати разом із командою на навчально-тренувальних зборах: він тренується в загальній групі, однак участі в контрольних матчах не бере.

Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, ключові рішення щодо долі гравця впродовж наступних п’яти місяців ухвалюватимуть президент «Кривбасу» та головний тренер команди Патрік ван Леувен. Саме від їхньої позиції залежатиме, чи дограє Дібанго контракт до кінця сезону, чи клуб спробує знайти інший вихід із ситуації.

Згідно з інформацією джерела, за останній рік єдиною конкретною пропозицією щодо трансферу Івана Дібанго був інтерес з боку данського Віборга. Проте конструктивного діалогу між усіма сторонами тоді так і не вдалося досягти.

Після 16 турів УПЛ Кривбас має у своєму активі 26 очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці. У наступному матчі команда Патріка ван Леувена 21 лютого зіграє на виїзді проти харківського Металіста 1925.